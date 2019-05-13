برنامج لتدريب النساء العربيات على عمليات حفظ السلام

انسامد - 13 مايو - ايار - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن برنامج التدريب لمجموعة النساء العربيات على عمليات حفظ السلام الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام يعد حدثا تاريخيا نظرا للنجاح الباهر الذي حققته هذه التجربة التي قامت بها الدولة.



وقالت سموها في كلمة لها اثناء حضورها لحفل تخريج مجموعة من النساء العربيات في قاعة "ايرينا" التابعة لشركة مبادلة إن مؤسسات الدولة المعنية تمكنت من انجاز هذه المهمة على احسن ما يكون.



