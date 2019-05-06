الإمارات والسعودية تبحثان التعاون في مشاريع البنية التحتية

انسامد - 6 مايو - ايار - بحث وفد الدولة المشارك في اجتماعات فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي - التي عقدت في الرياض - مستجدات التعاون المشترك في مجال مشاريع البنية التحتية والطرق بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الشقيقين ويخدم المصالح المشتركة.



ترأس وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات المهندس إبراهيم الوهابي وكيل وزارة تطوير البنية التحتية المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع وضم ممثلين عن الجهات المعنية بالبنية التحتية والطرق .



وتضمنت أجندة الإجتماعات - التي استمرت خمسة خمسة أيام - تقديم نبذة تعريفية للجانب السعودي عن وزارة تطوير البنية التحتية واختصاصاتها ودورة المشاريع التي تضطلع بها من مرحلة التخطيط والتصميم إلى التنفيذ ومشاريع الإدارة العامة للصيانة والموازنة والمسح والتقييم فضلا عن نظم النقل الذكي ومناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال إدارة أصول البنية التحتية وإدارة المشاريع والسلامة على الطرق. وتخلل الزيارة جولات ميدانية لعدد من مشاريع البنية التحتية في السعودية ومختبر الجودة والمركز الوطني للسلامة المرورية .. وتم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تساهم في رفع مستوى الخدمات وتدعم توجه البلدين الشقيقين القائم على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمواطنيهما .



