موانئ دبي العالمية تنال جائزة سلسلة التوريد 2019

انسامد - 6 مايو - ايار - حازت موانئ دبي العالمية على جائزة المركز المحوري لسلسلة التوريد للعام 2019 اعترافا بمكانتها المتقدمة في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال حفل توزيع جوائز لوجستيات الشرق الأوسط 2019.



تسلم الجائزة عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات خلال الحدث الذي أقيم في فندق لو رويال ميريديان في دبي.



كما قام شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بتسليم جائزة أفضل مشغل لشحن البضائع غير المعبأة في الحاويات والتي فازت بها مجموعة "جي أيه سي".



وتعد موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات رائدة في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ويعتبر نموذج الخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب الذي تقدمه فريدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستند إلى التكامل بين ميناء جبل علي والعديد من المجمعات ومناطق الأعمال التابعة بما في ذلك المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ ومجمع الصناعات الوطنية فضلا عن خدمات الدعم التي تقدمها منصة "دبي التجارية".



وتعد جوائز لوجستيات الشرق الأوسط التي أطلقتها وتستضيفها مجموعة "آي تي بي" للنشر واحدة من أكثر الفعاليات المرموقة على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة والتي تهدف إلى الاحتفاء بالشركات التي تقوم بتطوير الحلول المبتكرة وتتبنى أفضل الممارسات وتحقق الأداء المتميز.



