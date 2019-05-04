إردوغان يطالب بإلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول مجدداً

أنسامد - 4 مايو / ايار - جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في اسطنبول، مكثفا الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها قريبا من ذلك.



وقال إردوغان «يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات. فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة وفق «فرانس برس».



وأضاف في خطاب في اسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل «من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا». وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الإثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، مطالبا بإلغاء الانتخابات في اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.



