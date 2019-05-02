المغرب يحصد جائزة "أفضل جناح" في معرض سوق السفر العربي

انسامد - 2 مايو - ايار - حصد جناح المكتب الوطني المغربي للسياحة على جائزة "أفضل جناح" من بين الأجنحة المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2019 بسبب التصميم المثالي للجناح الذي يجسد الدار المغربية التقليدية .



وحظي جناح معرض إكسبو دبي 2020 بالإعجاب والتقدير بسبب تصميمه المبتكر وألوانه الجذابة، كما منحت جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية ضمن معرض تكنولوجيا السفر " ترافل تك " وأفضل جناح لطاقم الموظفين فضلا عن جائزة اختيار الجمهور.



وضمت لجنة التحكيم فاي بارتل مدير تحرير "هوت ميديا ​​للنشر" وليو فيوتريل الشريك الإداري لدى "جلف ريبس" ونيكولاس هول المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الأبحاث الرقمية في مجال السياحة "ديجيتال تورزم ثينك تانك" ومات جيبسون الرئيس التنفيذي لشركة "أب ثينك".



وكانت المنافسة على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية قوية إلا أن جناح " ماريوت الدولية " حاز على إعجاب وتقدير لجنة التحكيم، وعلى مستوى الجوائز الأخرى تمكنت شركة " بابليون للحجوزات " العراقية من الفوز بجائزة أفضل جناح ضمن معرض تكنولوجيا السفر " ترافل تك " بينما حصل جناح "سياحة الشارقة" على جائز أفضل جناح لفئة العرض.



كما اختارت لجنة التحكيم جناح شركة "ذا جاردن هوتيل" الأفضل على مستوى طاقم الموظفين وحاز فندق جوانزو على التقدير لتميزه في أجوائه اللطيفة وحسن تعامل موظفيه مع الضيوف.



