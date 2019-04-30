الإمارات: محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من انجيلا ميركل

أنسامد 30 إبريل/نيسان - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.



وبحث الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا وغيرها.



وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال الاتصال ـ دعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لزيارة المانيا، وقد قبلها سموه على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.



كما استعرض الجانبان آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد الجانبان التزامهما بتكثيف التواصل والحوار والتعاون خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء الدور المهم الذي يقوم به البلدان الصديقان في تعزيز السلم والاستقرار وتشجيع التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة والعالم. المصدر: وكالة الانباء الاماراتية