عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية فرنسا

انسامد - 25 ابريل - نيسان - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الثقافية.



وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاوضاع في ليبيا.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.



من جانبه رحب معالي جان إيف لودريان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.



وأضاف معاليه ان دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا هاما لفرنسا وهناك حرص دائم على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.



