مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 وجهة عالمية للفعاليات

انسامد - 23 ابريل - نيسان - يفتح مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو، أبوابه أمام الأعمال في 20 أكتوبر 2020 ليوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.



ويشكل مركز دبي للمعارض إضافة جديدة إلى قطاع المعارض والمؤتمرات المتميز في دولة الإمارات ويمتد المركز عالمي المستوى على مساحة 45 ألف متر مربع، مقسمة على منطقتين، ويضم مسرحين ومدرجا وعددا من القاعات المتعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.



ويمثل المركز بوجوده في موقع إكسبو 2020 دبي، مكونا أساسيا في إرث الحدث الدولي، حيث سيشكل إلى جانب "دستركت 2020" المجتمع الحضري المتكامل الذي سيستمر بعد إكسبو، محورا اقتصاديا مؤثرا لدبي والإمارات.



ويعد مركز دبي للمعارض محركا مهما لنمو قطاع خدمات الأعمال، حيث ستجتذب عملياته وتوسعاته زائرين من الداخل والخارج وتشجع على بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة والتنوع، بما يتوافق مع رؤية الإمارات2021 التي تضع مجموعة من الأولويات الوطنية للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد.



و على مدى ستة أشهر ستلتقي الأفكار والعقول صاحبة الرؤية المستقبلية من حول العالم في مكان واحد هو إكسبو 2020 دبي..



وتتوالى طلبات الحجز بالفعل للاستفادة من مركز دبي للمعارض.



وباختيار مركز دبي للمعارض كمقر استضافة ستُتاح لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وجميع منظمي الفعاليات الآخرين فرصة التواصل مع الجمهور في قلب أكبر فعالية ضخمة في العالم العربي، والتي من المنتظر أن تجتذب 25 مليون زيارة.



الحجوزات تمضي بالفعل على مسار جيد.. وقد اجتذب المركز اهتماما كبيرا من الدول الـ 190 المشاركة في إكسبو 2020 دبي.



ومركز دبي للمعارض مزود بأحدث التقنيات وأفضل الوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات إلى جانب المطاعم، ومن المنتظر أن يصبح مركزا للمشاركين من الدول والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية وزوار إكسبو 2020 دبي.. فضلا عن ذلك فإن هذا المقر المتعدد الأغراض سيستخدمه مجتمع أوسع نطاقا كموقع فريد من نوعه للقمم ومهرجانات الأعمال والحلقات الدراسية وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والاستعراضات الحية.



ويقع مركز دبي للمعارض على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي ويمكن الوصول إليه أيضا من مطاري دبي الدولي وأبوظبي الدولي، وكذلك محطتي دبي وأبوظبي للسفن السياحية.. ويمكن الوصول إلى المركز بشكل مباشر أيضا عبر خط مترو "مسار 2020" و4 طرق سريعة رئيسية وبذلك يكون الوصول إلى المركز متاحا عبر كافة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.



و إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه في 20 أكتوبر 2020 وحفل ختامه في 10 إبريل 2021.. ومن المتوقع أن يأتي 70% من هؤلاء الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ هذا الحدث الدولي الممتد منذ نحو 170 عاما.



