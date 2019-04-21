الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

أنسامد 21 إبريل/نيسان - أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق.



وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السيريلانكي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.



وكانت سريلانكا قد شهدت - في وقت سابق اليوم - سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها أثناء قداس عيد الفصح، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية