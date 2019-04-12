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مبادرة سعودية إماراتية لتخفيف معاناة المتضررين في سيول إيران
    أنسامد 12 إبريل/نيسان - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً، وفقا لقناة "العربية" الاخبارية.

    وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

    وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

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