دبي:بدءمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي سيملس 2019

انسامد - 11 ابريل - نيسان - بدأت فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي ويستمر اليوم برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.



ويعد المؤتمر والمعرض من أكبر المنصات المختصة بالتقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط التي تسلط الضوء على الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة.



وتأتي دورة المؤتمر والمعرض لهذا العام بعد إطلاق جامعة الدول العربية للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي ديسمبر الماضي في أبوظبي، واستكمالا لجهود المجلس، كشريك استراتيجي للمؤتمر، في تفعيل الشراكات المتخصصة في المجالات المختلفة للاقتصاد الرقمي وتوفير منصة لاستعراض أحدث نماذج تطبيقات التكنولوجيا للحكومات الرقمية والهويات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.



ويحرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية على دعم ورعاية المؤتمر في الإمارات سنويا تأكيدا للدور الريادي للدولة، ودعمها لفرص العمل العربي المشترك ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.



ويشهد المعرض هذا العام حضورا مميزا لـ 15,202 شخص منهم 5,260 من خارج الدولة، ومشاركة 350 عارضا إقليميا ودوليا و400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، كما تلقي 250 جلسة متخصصة على هامش المعرض الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، بالإضافة إلى مشاركة 50 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا المغيرة.



وتم إضافة محور الهوية الرقمية هذا العام إلى المحاور الأربعة الأخرى وهي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.



وتأتي أهمية هذا المحور لإلقاء الضوء على تحدي وجود مليار شخص حول العالم لا يمتلكون هوية معترف بها قانونيا وعدم استطاعة نصف سكان الأرض اللذين لديهم هويات من استخدامها عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي دفع نخبة من الخبراء والمختصين بشؤون الهوية الرقمية لتسليط الضوء على هذه المواضيع في نسخة مؤتمر هذا العام.



تضمنت جلسات المؤتمر في يومه الأول عدد من أوراق العمل المتعلقة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة الالكترونية، وتعزيز الهويات الرقمية عن طريق تقنية البلوك تشين، فضلا عن استضافة منافسات بين عدة شركات ناشئة على جوائز مرصودة من شركات إماراتية وعالمية للاستثمار ودعم رواد مشاريع التكنولوجيات الحديثة.



