جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن اليوم حول ليبيا

انسامد 10 ابريل - عقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة حول الأزمة في ليبيا، وحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيقدم إحاطة أمام المجلس حول التطورات الحاصلة في ليبيا، كما سيطلع المجلس على قراره تأجيل الملتقى الوطني.



هذا وقررت الأمم المتحدة مساء أمس إرجاء الملتقى الوطني بين الأطراف الليبية الذي كان مرتقبا عقده منتصف أبريل الجاري إلى أجل غير مسمى، بسبب المعارك جنوبي طرابلس.



كانت صفحة فيسبوك شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد اعلنت انه بعد معارك شرسة وإشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع ..استعادت القوات المُسلحة معسكر اللواء الرابع لحضن الوطن وللقوات المُسلحة .



وبعد السيطرة التامة تم العثور على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدراً للقذائف العشوائية والتي تم مصادرتها. كذلك تم أسر عدد من أفراد هذه المليشيات الإرهابية المُسلحة ، ولاذ بقيتهم فراراً تاركين خلفهم أسلحتهم وعدداً من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المُسلحة .



