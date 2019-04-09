Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد
    أنسامد 9 إبريل/نيسان - عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لمدة 90 يوما خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.

    جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء.

    ويأتي هذا القرار تطبيقا للمادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد لفترة لا تزيد عن تسعين يوما.

    وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري : أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا

    ألبوم الصور