البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

أنسامد 9 إبريل/نيسان - عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لمدة 90 يوما خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.



جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء.



ويأتي هذا القرار تطبيقا للمادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد لفترة لا تزيد عن تسعين يوما.



وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري : أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".



