مشاركة فعالة للإمارات ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي

أنسامد - 8 أبريل/ نيسان / وام / - اختتم وفد الدولة مشاركته في فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في المملكة الأردنية يومي 6 و 7 أبريل الجاري بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ونحو 1000 شخصية من قادة الأعمال وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والشبابية وإعلاميين وأكاديميين من حوالي 50 دولة.



وشهدت فعاليات المنتدى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية التي تصب في مجملها نحو بناء نظم جديدة للتعاون وهو ما يعكس الشعار الذي رفعه المنتدى "نحو نظم تعاون جديدة".



وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء وسعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل وسعادة طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.



وأثمرت مشاركة دولة الإمارات في المنتدى عن إطلاق عدد المبادرات والمشاريع خلال المنتدى منها الإعلان عن منح دولة الإمارات لتأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة بهدف استقطاب الاستثمارات وتسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات والذي بدوره يؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.



وتجسد هذه المبادرة عزم حكومة الإمارات على التعاون المستمر وبناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص عالميا تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية واحتضان المشاريع القائمة على الابتكار إلى جانب دعم جهود الدولة في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل.



كما تم خلال المنتدى توقيع حكومة الإمارات وبالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" الهادفة إلى تعميم المفاهيم المرتبطة بالاستدامة على المشاريع القائمة والمستقبلية بهدف المحافظة على الموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق معايير التنمية المستدامة.



وتعتبر دولة الإمارات من أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي والذي بدوره يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي ومختبرا مفتوحا للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي ونموذج رائد في التنمية الاستدامة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 كما يعكس توجهات الدولةبالاعتماد على الإمكانات والأدوات التكنولوجية المتقدمة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات ويؤكد التزام حكومة الإمارات بتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على استدامــة الكوكب للأجيـــال القادمة.



وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات المنتدى بعدد من الجلسات وورش العمل تضمنت مشاركة معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في جلسة حول أهمية ومستقبل البيانات والتي ناقشت اعتماد التكنولوجيا على البيانات وتحديات واضعي السياسات ومتخذي القرار في هذا الشأن وأكد معاليه خلال الجلسة أن البيانات وحركة مرورها في العالم تشهد تسارع كبير وتزايد الطلب على الخدمات الرقمية وانتعاش التجارة الإلكترونية أسهم بشكل كبير في زيادة معدل نمو البيانات.



