وصول أولى طائرات الجسر الإغاثي الكويتي إلى إيران

انسامد - 5 ابريل / نيسان - وصلت اليوم الجمعة اولى طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الى ايران محملة بمؤونة جمعية الهلال الاحمر الكويتية لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في إيران.



وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى طهران فلاح الحجرف، إنه بمبادرة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الإنساني، لبت دولة الكويت واجبها الإنساني تجاه إيران بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمتضرري الفيضانات والسيول.



وأضاف أن القيادة الإيرانية قدمت شكرها لأمير الانسانية لسرعة تجاوب الكويت مع الكارثة التي اصابت بلادهم مثمنين هذا الدور وسبقها العديد من الدول لتقديم المساعدة العاجلة لايران التي تعتبر من اكبر المساعدات الخارجية التي قدمت لايران حتى الآن.



وأوضح الحجرف أن الجانب الايراني أشاد بدور وزارة الخارجية الكويتية للتسهيلات التي قامت بها لانجاح مهمة الهلال الاحمر الكويتي ونظيره الايراني.



المصدر: وكالة الانباء الكويتية