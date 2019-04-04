تركيا.. عرض أزياء للقطط

انسامد - 4 ابريل - نيسان - ظمت مجموعة من الأتراك في العاصمة أنقرة، عرض أزياء لقططهم بملابس صنعوها بأنفسهم يدويًا.



ووقفت القطط أمام عدسات المصورين كعارضات الأزياء، متخذين وضعيات تصوير متنوعة.



وارتدى القط "أوزي" ربطة عنق حمراء، فيما لبس "مينيك" و"لوقوم" وتشاقل" قمصانًا صممها أصحابهم، أمّا القطين "سكر" و"دومان" فتزينا بربطات عنق مختلفة، وملابس ملونة.



وبنفس الشكل، ارتدى القطان "بوفي" و"ليدي" قمصانًا من الصوف.



