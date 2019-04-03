اللوفر أبوظبي يُطلق "معرض الطريق الفني" في دورته الثانية

انسامد - 3 ابريل - نيسان - يطلق متحف اللوفر أبوظبي معرض "الطريق الفني" بدورته الثانية في 7 أبريل الجاري ويستعرض عشرة أعمال جديدة من مجموعة اللوفر أبوظبي مقدمة على شكل مجسمات عملاقة ثلاثية الأبعاد أو على لوحات عملاقة بطول 10 أمتار على طريق الشيخ زايد /المخرج رقم 11/ من دبي إلى أبوظبي.



إذ سيتمكن السائقون من ضبط موجة الراديو على أي من المحطات الإذاعية الشريكة عند المرور باللوحات للاستماع إلى شرح مفصّل عنها مدته 30 ثانية يُبث عبر أثيرها بصورة تلقائية، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للإعلام من خلال محطات "راديو 1 إف إم" /FM 100.5/، و"كلاسيك إف إم" /FM 91.6/، و"إمارات إف إم" /FM 95.8/.



ويقدم المعرض تجربة متكاملة تبدأ باكتشاف القطع المعروضة وهم في طريقهم إلى المتحف، وتستمر داخل اللوفر أبوظبي من خلال جولة خاصة بمعرض الطريق الفني متوفرة عبر دليل الوسائط المتعددة تشمل مقاطع فيديو تصوّر مقابلات مع الشخصيات المؤثرة المشاركة والتي سمع الزائر أصواتهم عبر محطات الراديو الشريكة.



و يتضمن المعرض هذا العام عدّة عناصر جديدة، إذ تم تصميم ثلاث قطع، لأول مرة، على شكل مجسمات ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.. إضافة إلى ذلك، فقد سجلت المقاطع التي يسمعها السائقون عبر الراديو، والتي ستقدم شرحاً عن القطع، مجموعة من الشخصيات المؤثرة في الإمارات العربية المتحدة.



يعكس "معرض الطريق الفني" بدورته الثانية الطابع العالمي الذي يتميّز به متحف اللوفر أبوظبي في السرد، حيث يتضمن أعمال وروائع فنية عريقة تعود إلى لحظات تاريخية مختلفة وتُنسب إلى مجموعة متنوعة من الثقافات المتباينة، يُذكر منها: إناء يعود تاريخه إلى عام 5500 قبل الميلاد تقريباً، عُثر عليه في جزيرة مروّح الإماراتية، وتمثال صغير عمره 4000 عام لأميرة من باختريا، بالإضافة إلى تمثال من الصين يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر يُمثّل "غوانين" إله الرحمة. بينما تشمل القطع الأثرية التاريخية الأخرى: خوذة إسلامية يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، ومخطوطة هندوسية من القرن السابع عشر تُصوّر صياداً، ودرع ياباني يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر.



و بالنسبة للاعمال الفنية المعروضة من القرن التاسع عشر فهي تشمل: "تشكيل من الرمادي والأسود رقم 1" /1871/ لجيمس أبوت مكنيل ويسلر، و"البوهيمي" /1867/ لإدوار مانيه، و"قاعة الرقص في مدينة آرل" /1888/ لفينسنت فان غوخ، إلى جانب عمل سريالي من القرن العشرين للفنان خوان ميرو.



