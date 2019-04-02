نحو 5.3 مليار درهم ايرادات الانشاءات البترولية الاماراتية

انسامد - 2 ابريل - نيسان - بلغت إيرادات شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة "صناعات" أبوظبي - في نهاية العام الماضي نحو 5.3 مليار درهم بزيادة 7% مقارنة مع 4.9 مليار درهم في العام 2017 مما يدل على حجم أعمال الشركة ومشاريعها وقيمتها السوقية.



كما حققت الشركة أرباحا قدرها 891 مليون درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك مقابل أرباح تشغيلية بلغت نحو 700 مليون درهم في العام 2017 وبزيادة 27%.



وأشاد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الانشاءات البترولية بالجهود الاستثنائية التي بذلها سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة السابق خلال السنوات العشر الماضية وأعضاء مجلس الادارة الأخرين .. منوها بدورهم وضع الشركة في مصاف الشركات العالمية العملاقة العاملة في مجال خدمات حقول النفط والطاقة.



وقال إن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية سواء في الأسواق الإقليمية القريبة أو على مستوى الأسواق العالمية .. مشيرا إلى أن شركة الانشاءات البترولية الوطنية متواجدة في السوق المحلي بقوة كما استطاعت ان تستحوذ على حصة ليست بالقليلة في الاسواق الخليجية وبعض الاسواق الاقليمية مثل السوق الهندية إلا أن أحد اولويات الشركة وأهدافها تتمثل في دخول اسواق جديدة.



من جانبه قال المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية إن الشركة ساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة النفط والغاز في دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية بالإضافة إلى عدد من البلدان المجاورة من خلال إنجاز أكثر من 1190 مشروعا منذ تأسيسها فى عام 1973.



وأوضح أن الشركة قامت خلال عملياتها المنتشرة في مختلف الأسواق النفطية المحلية والخليجية والإقليمية من مد انابيب بحرية لنقل النفط والغاز تجاوز طولها الكلي 6199 كيلومترا في الوقت الذي قامت فيه بمد كوابل بحرية بلغ إجمالي طولها نحو 1374 كيلومترا .



واشار إلى ان الشركة لديها أربعة مراكز هندسية تضم اكثر من 1400 مهندس مختص فيما تمتلك 22 بارجة لتنفيذ العمليات البحرية والذى يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة مؤكدا أن الشركة تتمتع بمستوى فني متقدم وقدرات عالية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وأن اجمالي مساحات التصنيع لدى الشركة تبلغ نحو 1.3 مليون متر مربع .



واوضح ان الهدف من وراء التوسعة هو تلبية الطلب المتزايد على المشاريع وخدمات الشركة المتميزة في مجال قطاع الخدمات الانشائية والهندسية لحقول النفط والغاز، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لساحات التصنيع في الشركة تصل الى نحو 19.2 مليون ساعة سنويا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمكاتب الهندسية التابعة للشركة نحو 3.2 مليون ساعة سنويا.



وفيما يتعلق بنشاط الشركة في السوق السعودية .. قال إن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم منحت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى الآن 10 عقود بقيمة اجمالية تصل الى نحو 7.3 مليار درهم.



وفي مجال جهود الشركة في مجال التوطين وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها .. اشار الظاهري إلى أن الشركة توفر فرص عمل لنحو 300 مواطن في الوقت الحالي، منهم 194 مهندساً و21 من الفنيين و85 من الإداريين منهم 9 أشخاص من القوي العاملة في الوظائف الادارية العليا للشركة مما يشكل ما نسبته 40%.



