القمة العربية تؤكد حرصها على وحدة ليبيا وسيادتها

انسامد - اول ابريل - نيسان - أكدت القمة العربية حرصها على وحدة ليبيا وسيادتها، وجددت رفضها للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية .



ودعت القمة في "إعلان تونس" الصادر في ختام أعمال دورتها العادية الـــ ( 30 ) بتونس بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد " فائز السراج " إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي .



كما أكدت دعمها لخطة العمل التي قدمها ، المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي، وأبدت ترحيبها بكلّ الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها.



كماجددت تثمينها لدور دول جوار ليبيا، وخاصّة لمبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الثلاثية، بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.



وأكدت دعمها لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.



