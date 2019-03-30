أمير قطر يترأس وفد بلاده بالقمة العربية غدا

أنسامد - 30 مارس /أذار/ - يترأس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده في القمة العربية التي تنعقد على مستوى القادة غدا الأحد بتونس.



وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها بـ"تويتر"، اليوم السبت أن " أمير البلاد سيترأس وفد قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في تونس"، دون تفاصيل أكثر.



ويأتي إعلان مشاركة أمير قطر بقمة تونس بعد غيابه العام الماضي عن قمة الظهران السعودية، في ظل أسوأ أزمة تشهدها منطقة الخليج بتاريخها، بدأت 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".



بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا، وقالت إنه مساس بسيادتها.



ولم يصل من قادة الخليج، حتى الآن سوى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط إعلانات رسمية بالمشاركة بأعلى مستوى تمثيل من الكويت وأقل في الإمارات والبحرين، وسلطنة عمان، وعدم إعلان موقف رسمي من مصر بممثلها بقمة القادة.



ولم تعلن قطر أو السعودية بعد عن لقاءات ثنائية على هامش القمة، ولم يتسن الحصول على تعليقات فورية بشأن الأمر من سلطتي البلدين.



