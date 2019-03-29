انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس

أنسامد - 29 مارس /آذار - انطلق صباح اليوم الجمعة، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري على مستوى القمة العربية في دورتها الثلاثين، التي ستعقد يوم 31 مارس الجاري.



ويأتي اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، بعد اجتماع كبار المسؤولين التحضيري بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لجامعة الدول العربية أول أمس الاربعاء، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري أمس الخميس.



ويتضمن برنامج اليوم إجتماعا مغلقا لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، يليه اجتماع مغلق تشاوري بين وزراء الخارجية العرب.



أما الجلسة الافتتاحية، فستكون علنية وتضم كلمة وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف لتسليم رئاسة القمة لتونس، وكلمة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



المصدر: وكالة الانباء التونسية