الجزائر:الجيش الوطني لن يحيد عن مهامه الدستورية

انسامد - 28 مارس - اذار - أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش الوطني الشعبي سيتصدى لكل التحديات التي تواجه الجزائر "بكل حزم وصرامة" وفقا لمهامه الدستورية "التي لن يحيد عنها أبدا"، حسب ما جاء اليوم الاربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.



ففي اليوم الثاني من زيارته الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، وفي كلمة توجيهية ألقاها بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات قال الفريق قايد صالح أن "بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا".



وبعد أن ذكر بالخطوات الكبرى التي قطعها الجيش في جميع المجالات، أوضح الفريق "أن طموحنا إلى تحقيق المزيد والمزيد من الأشواط الأخرى على جميع الأصعدة، يجعلني اليوم، بهذه المناسبة الكريمة، أؤكد أمامكم أنتم أفراد الناحية العسكرية الرابعة، على أهمية مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل على نفس الوتيرة وبذات العزيمة على تجسيد ما نصبو إليه من أهداف، حماية لحدودنا الوطنية، كافة حدودنا الوطنية".



وبالمناسبة، استحضر نائب وزير الدفاع الوطني "الرابطة القوية" النابضة بالحياة التي تشد--كما قال-- الشعب الجزائري لجيشه، هذه الرابطة التي "يشهد على قوتها ومتانتها ذلك التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعبر على نفسه من خلال صور التضامن بين الشعب وجيشه أثناء المحن والملمات"، مضيفا أن هذه الرابطة التي "لا تنقطع عراها في السراء والضراء، ستبقى دائما وأبدا تربط الجيش الوطني الشعبي بشعبه في كافة ربوع الوطن، وهو رباط مقدس يستمد قدسيته المباركة من خصوصيات الشعب الجزائري ومن مميزات تاريخ الجزائر المجيد وجغرافيتها المديدة".



واعتبر في هذا السياق أنه من "الواجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب أبناء الشعب الجزائري و هو واجب وطني نمنحه في الجيش الوطني الشعبي أهمية قصوى ونعمل جاهدين وبمثابرة شديدة على أن نكون دوما في مستوى هذا الواجب الوطني الرفيع الشأن".



وعليه، أضاف يقول " لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه، ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي، الذي يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك".



