العاهل الأردني يبدأ جولة تشمل المغرب وإيطالياو فرنساو تونس

انسامد - 27 مارس - اذار - يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم جولة خارجية تشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ أن الملك عبدالله سيستهل جولته بزيارة المغرب التي تعد محطة هامة ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية وتحقيق الاستقرار في المنطق.



يعقد العاهل الاردني جلسة مباحثات مع نظيره المغربي الملك محمد السادس في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حيال قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والقدس ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.



ويتوجه الملك عبدالله عقب ذلك إلي إيطاليا، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث التطورات الراهنة في المنطقة والتأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاهها.



ويتسلم الملك عبدالله خلال زيارته إيطاليا جائزة مصباح السلام لعام 2019، تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم.



كما يتوجه الملك عبدالله إلي العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار دبلوماسية الأردن في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، بهدف التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.



ويختتم العاهل الأردني جولته الخارجية في تونس حيث يترأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية، ويلقي كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية.



المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط