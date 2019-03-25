المسرحية الايطالية:الجزيرة السحرية-شكسبير في الحلم

انسامد - 25 مارس - اذار - مازال المسرحي الأنجليزي "ويليام شكسبير"، كاتبا ساحرا لعديد المخرجين المسرحيين في العالم، بعد مرور أكثر من 400 سنة على وفاته (1564- 1616)، لما تحوز عليه نصوصه من أساليب شعرية بديعة مفعمة بالمشاعر والعواطف، جامعة لعوالم الجن والسحر والخيال، وتنتصر لأسمى القضايا الإنسانية كالحب والعدالة والحرية.



من كتابات شكسبير، استلهمت المخرجة الإيطالية "إليسا باروتشيري"، عملها "الجزيرة السحرية - شكسبير في الحلم"، الذي جمعت فيه بين فنون المسرح والسيرك والكوريغرافيا والشعر والإضاءة والموسيقى التي تبعث على الحلم، فحوّلت الفضاء إلى مكان غرائبي عجائبي يتجاوز حدود العقل ويخرج عن المألوف.



وقد تمّ تقديم هذا العمل في قاعة الفن الرابع بالعاصمة، مساء السبت، في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع اليوم العالمي للمسرح الذي تنظمه مؤسسة المسرح الوطني التونسي من 23 مارس إلى 1 أفريل 2019.



تُعيد المخرجة في مسرحية "الجزيرة السحرية - شكسبير في الحلم"، إطلاق سحرة "مكبث" وهم "بروسبيرو" و" أرييل" و"سيكوراكس" و"بوك"، ليشكّلوا هذا الفضاء السحري رفقة "تيتانيا" الجنية محبة الخير، وليبدأ صراع الخير والشر، ثم تكون نهايتها بالحب والفرح والسعادة، أي عكس النهاية التراجيدية التي كان يرسمها "شكسبير" لشخصياته في أعماله المسرحية على "غرار "مكبث" و"هملت" و"روميو وجوليات" و"عطيل" و"الملك لير".



وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع اليوم العالمي للمسرح إلى يوم 1 أفريل المقبل بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية السنوية تسعة عروض مسرحية تقام يوميا انطلاقا من السابعة والنصف مساء (باستثناء عرض واحد يوم 30 مارس سيقام على الساعة 17)، من بينها عملان يقدمان للجمهور في عرضهما الأول أحدهما للمخرج السوري أسامة غنم ويحمل عنوان "فويتسيك" والثاني للمخرج التونسي علي اليحياوي وهو بعنوان "سوق سوداء".



وتمثل الأعمال المعروضة خلال هذا الأسبوع كلا من تونس وسوريا وفلسطين والأردن وفرنسا وبلجيكا وكندا.



وفي إطار اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها بين مؤسسة المسرح الوطني وفضاء الحمراء، تستضيف قاعة الفن الرابع بالعاصمة، خلال الأسبوع ذاته، عملين مسرحيين يندرجان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان عزالدين قنون في دورته الأولى (من 24 إلى 29 مارس 2019) هما "مدام .م" لآسيا الجعايبي و"مدينة العجائب مرة أخرى" لسهام عقيل وأحمد أمين بن سعد.



ويتابع روّاد التظاهرة، مساء الأحد، مسرحية "أمل" للمخرج مجدي أبو مطر من كندا، ثم مسرحية "مدام م" -لآسية الجعايبي يوم الاثنين 25 مارس، تليها يوم 26 مارس عرض مسرحية "مدينة العجائب مرة أخرى" للثنائي سهام عقيل وأحمد أمين بن سعد.



ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للمسرح 27 مارس من كلّ سنة، العرض الأول لمسرحية "فويتسيك" للمخرج السوري أسامة غنم، يليه يوم 28 مارس عرض مسرحية "الجانب الآخر من الحديقة " لأسامة حلال، ثم عرض "أحمر أحمر" للمخرج الفرنسي "جيرارد أستور" يوم 29 مارس.



ويشاهد عشاق الفن الرابع يوم 30 مارس العمل المسرحي السوري "ثلاث ثواني" لميار الكسان، يليه عرض "سأموت في المنفى" للفلسطيني غنام غنام. ويكون الموعد يوم 31 مارس مع العرض الأول لمسرحية "سوق سوداء" للمخرج علي اليحياوي.



ويسدل الستار على أسبوع اليوم العالمي للمسرح يوم 1 أفريل 2019 بعرض "معلق" للمخرجة السورية ميار الكسان، وهو العمل الثاني لها الذي تقدّمه خلال هذه التظاهرة المسرحية.



المصدر : وكالة الانباء التونسية