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مسيرات سلمية في مختلف ولايات الوطن للمطالبة ب"التغيير الجذري
    أنسامد - 23 مارس /آذار - خرج عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف ولايات الوطن اليوم في مسيرات سلمية حاشدة لخامس جمعة على التوالي للمطالبة ب"التغيير الجذري" و"احترام الدستور" رغم تساقط الأمطار الغزيرة و برودة الجو, حسبما لاحظه صحفيو /وأج.

    في أجواء سلمية و منظمة لم تختلف عن سابقاتها, خرج المواطنون للجمعة الخامسة على التوالي, في مسيرات حاشدة عمت ربوع البلاد, للمطالبة بالتغيير الشامل و الالتزام بنص الدستور, مع الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

    ومثلما جرت عليه العادة منذ الـ 22 من فبراير الفارط, ضرب المواطنون لأنفسهم موعدا بأهم شوارع الجزائر العاصمة , حيث بدأت أولى التجمعات في التشكل منذ الصباح الباكر, لتزداد أعدادها تدريجيا مع حلول فترة ما بعد الظهر.

    و قد غصت الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية بجموع المتظاهرين الذين لم يثنهم التهاطل الكثيف للأمطار عن الخروج من أجل تجديد مطالبتهم بإحداث التغيير الجذري و احترام ما جاء به الدستور, و رفضهم لكل محاولات احتواء هذا الحراك أو استغلاله من طرف أي كان.

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