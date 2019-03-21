انتهاء منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الخليج

انسامد - 21 مارس - اذار - نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالاشتراك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، والأمانة العامة للمجلس الأعلي للتخطيط، وبالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض، منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي انطلقت فعالياته في الكويت يوم الثلاثاء ولمدة يومين.



وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح عبد الرحمن الرباح، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه شارك في المنتدى الذي عقَد تحت شعار (واحة من الفرص)، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ونخبة من أصحاب القرار رفيعي المستوى في قطاع الأعمال الخليجي والأوروبي.



وأضاف أن المنتدى تناول عرضا حول رؤية (الكويت 2035)، وجلسات فنية وأوراق عمل حول بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ مشروعات الرؤى التنموية المستقبلية الخليجية.



وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن جلسات المنتدى تضمنت أيضا عرضا عن قطاعات الصحة، والنظام الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية المتاحة بها.



المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط