مشاورات لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

انسامد - 18 مارس - اذار - شرع الوزير الأول، نور الدين بدوي ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي" على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حسبما علم اليوم من مصدر مطلع.



وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".



كماأكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، "فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة".



المصدر : وكالة الانباء الجزائرية