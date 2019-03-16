توقيف 75 شخصا بعد نهاية المظاهرات بالجزائر العاصمة

أنسامد 16 مارس / آذار - أوقفت مصالح الشرطة مساء يوم الجمعة 75 شخصا مع نهاية المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقا لوكالة الأنباء الجزائرية.



و جاء في البيان أن "المديرية العامة للأمن الوطني سجلت نهاية يوم الجمعة توقيف 75 شخصا خلال عمليات حفظ النظام ببعض أحياء الجزائر العاصمة على إثر أحداث عنف و سرقة و تحطيم سيارات و تخريب لممتلكات عامة و خاصة".



كما سجلت أيضا خلال هذه العملية، يضيف البيان، إصابة 11 شرطيا بجروح خفيفة حيث يتم التكفل بهم حاليا بالمصالح الطبية للأمن الوطني.



