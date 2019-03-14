سيارات ايطالية لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية

انسامد - 14 مارس - اذار - قدمت وزارة الداخليّة الإيطالية خلال موكب انتظم اليوم الاربعاء بتونس العاصمة ، هبة ب50 سيّارة رباعيّة الدفع إلى الحرس الوطني وذلك بهدف استخدامها في التصدّي إلى عمليات الهجرة غير النظاميّة.



ويتندرج هذه الهبة وفق بلاغ ورد على موقع سفارة إيطاليا بتونس في إطار تعاون مثمر بين حكومتي إيطاليا وتونس في مجال الأمن وبتمويل من "صندوق افريقيا" التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية .



وقد حضر حفل تسّلم السيّارات السفير الإيطالي لورنزو فانارا ومسؤولون بوزارة الداخلية الايطالية الى جانب مدير عام الحرس الوطني محمد علي بن خالد عن الجانب التونسي.



وتمّ التأكيد خلال هذا الموكب مجدّدا على دعم إيطاليا الكامل لأمن تونس واستقرارها لاسيّما من خلال المساهمة الملموسة لأنشطة مراقبة الحدود التي يقوم بها الحرس الوطني.



