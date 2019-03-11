رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة

انسامد - 11 مارس - اذار - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيي فائز السراج صباح اليوم الأحد في الدوحة مع أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.



واكد السراج على الحل السياسي للازمة الليبية، واهمية التوافق الوطني، مشددا على الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية واجراء انتخابات نهاية هذا العام وفقاً لخطة المبعوث الاممي الى ليبيا، والذي يسعى لعقد مؤتمر وطني جامع يمهد لتلك الانتخابات. وعبر السراج عن تطلعه بأن تساهم دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة في توحيد جهودها والعمل على تحقيق هذا التوجه. من جانبه أكد أمير قطر مساندة بلاده لخيارات الشعب الليبي، وانه آن الآوان لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار وتبدأ مسيرة البناء والتنمية. وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل الدوحة مساء أمس السبت في زيارة عمل قصيرة إلى دولة قطر.



المصدر - وكالة الانباء الليبية