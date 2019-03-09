الإمارات:أول لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية إقليميا

أنسامد - 9 مارس/ آذار/ وام - انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين وهي مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث عنها سوى "بخار الماء" لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تؤسس تشريعياً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط.



وقال سعادة عبد الله المعيني مدير عام الهيئة إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد وعلى مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ/سيارات نصف صديقة للبيئة/ وانتقلت بعدها إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة وهي المركبات الكهربائية ومنها إلى المستوى الثالث حالياً والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100 بالمئة .



وأكد سعادته أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق الانسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية "رؤية الإمارات 2021" ومئوية الإمارات 2071 ساعين جميعا من أجل تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي.



وأشار سعادته إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية من حيث خطط تحسين جودة الهواء والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.



ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توفرها في المركبات الهيدروجينية من حيث وضع اشتراطات خاصة باسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعادن المصنعة منه والاختبارات المطلوب إجرائها على الأسطوانات بشكل خاص وكذا ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الاسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة".



