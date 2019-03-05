رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي يستقبل نظيره البريطاني

أنسامد - 5 مارس /آذار/ - وام - استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه اليوم الفريق اول السير نيكولاس كارتر رئيس اركان الدفاع البريطاني الذي يقوم بزياره الى الدوله حاليا .



جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة بين دوله الامارات العربيه المتحده وبريطانيا خاصه ذات الصله بالشؤون العسكريه والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركه ..كما تم استعراض مجمل التطورات والقضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك.



في الصورة :الفريق اول السير نيكولاس كارتر رئيس اركان الدفاع البريطاني