بن زايد يجري اتصالين هاتفيين برئيسي وزراء الهند وباكستان

أنسامد في الاول من مارس - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء باكستان التطورات الأخيرة على الساحة الهندية ــ الباكستانية.



وأشار محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتغليب لغة الحوار والتواصل.



وأكد حرص دولة الإمارات على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين، مشيرا إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما.



وشدد على حرص الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية ـ الباكستانية الثنائية وثقته الكبيرة في القيادتين الباكستانية والهندية على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال الأيام الماضية.



الصورة: محمد بن زايد آل نهيان المصدر: وكالة الانباء الاماراتية