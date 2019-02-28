تعاون الوكالتين ‬المغربيةوالإماراتية في الوسائط المتعددة

انسامد - 28 فبراير - شباط - اتفقت‭ ‬وكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء‭ ‬ووكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬منتجات‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬انعقد‭ ‬بالرباط،‭ ‬بين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء،‭ ‬السيد‭ ‬خليل‭ ‬الهاشمي‭ ‬الإدريسي،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإمارتية‭ (‬وام‭) ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬الرايسي‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدماج‭ ‬باقة‭ ‬المنتجات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتاحة‭ ‬لزبناء‭ ‬الوكالتين‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وشدد‭ ‬المسؤولان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القصاصة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنتج‭ ‬الرئيسي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء،‭ ‬عرفت‭ ‬تراجعا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬وأن‭ ‬مستقبل‭ ‬صحافة‭ ‬الوكالة‭ ‬ستتم‭ ‬كتابته‭ ‬مع‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭ ‬والمتعددة‭ (‬التلفزيون،‭ ‬والصوت،‭ ‬والصورة،‭ ‬والرسومات‭ ‬البيانية‭).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واتفقا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتكوين،‭ ‬وتغطية‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وشكل‭ ‬اللقاء‭ ‬أيضا‭ ‬مناسبة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التعاون‭ ‬الثلاثي‭ ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ (‬وام‭) ‬ووكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء‭ ‬والفيدرالية‭ ‬الأطلنتية‭ ‬لوكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الإفريقية‭ (‬فابا‭) ‬تجاه‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الإفريقية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬