اتفاقية لتأسيس مصنع إماراتي-سعودي للصناعات العسكرية

أنسامد - 20 فبراير / شباط / وام / - وقعت شركة "العسبر" الإماراتية المتخصصة في الصناعات العسكرية - على هامش معرض ايدكس- إتفاقية مع شركة "مجال ألفا" القابضة السعودية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض بتكلفة 50 مليون درهم وبمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم في السنة الثالثة.



وقال محمود محمد راشد الأميري رئيس مجلس إدارة شركة العسبر للصناعات العسكرية إن الشركة تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية وأنها حاليا ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات المختصة في السعودية و تزودها بتقنيات وآليات عسكرية .



ومن جانبه أكد عبداالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة مجال ألفا أن توجه الشركة هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط القيادة العليا في المملكة من خلال توطين الصناعات العسكرية في المملكة وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك وبالتالي زيادة المنتج المحلي .



وأضاف أن هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها جهات أمنية وعسكرية في المملكة.



و قام الطرفان بتعيين شركة إنتو كابيتال المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة في البلدين.



