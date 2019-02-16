تونس تؤكد لليبيا ضرورة سلامةالتونسيين المحتجزين في ليبيا

أنسامد - 16 فبراير / شباط/ - أكد وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، لنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة التونسيين المحتجزين في ليبيا، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية - في بيان اليوم السبت - أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس الماضي من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية الليبية. وأوضح البيان أن القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة، لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.



وكانت ميليشيا ليبية مسلحة قد قامت باحتجاز 14 عاملًا تونسيًا أمس الأول، كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس.



في الصورة : وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي