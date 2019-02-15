الداخلية المغربية:تفكيك خلية إرهابية بمدينة آسفي غربي البلاد

انسامد - 15 فبراير / شباط - أعلنت وزارة الداخلية المغربية /الجمعة/ تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة متشددين، من بينهم معتقل سابق، كانوا ينشطون بمدينة آسفي غربي البلاد.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الخمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 عاما، مضيفة أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف.



وأشارت الداخلية المغربية إلى أن التحريات أظهرت أن المشتبه بهم الذين أعلنوا ولاءهم لداعش خططوا للالتحاق بصفوفه في سوريا والعراق، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدأوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب.



وأضاف البيان أن أحد المشتبه بهم حاول استغلال تواجده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش" الناشطة بمنطقة الساحل، لافتا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



المصدر: وكالة الانباء المغربية