مؤتمر للمصالحة في ليبيا يسبق إجراء الانتخابات.

انسامد - 12 فبراير - شباط - أكد إسماعيل شرقى، مفوض السلم والأمن الإفريقى ان هناك اتفاق تم مع الأمم المتحدة للترويج لعقد مؤتمر مصالحة فى ليبيا وتنظيم إجراء الانتخابات المقبلة. وقال الدبلوماسي الجزائري شرقي، خلال مؤتمر صحفى على هامش القمة الإفريقية، (إن التدخلات الخارجية فى ليبيا تعقد الوضع وتكرس لعدم الاستقرار، وأن القمة ناقشت الوضع الأمنى فى ليبيا وخاصة انتشار المجموعات المسلحة والجماعات الأخرى).



واشار إلى أن تأثيرات الوضع فى ليبيا تمتد إلى دول الجوار. وكان إسماعيل شرقي قد أعيد انتخابه كمفوض للاتحاد الافريقي للسلم والأمن في يناير من العام 2017 . المصدر : وكالة الانباء الليبية