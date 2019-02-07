أنسامد - 7 فبراير / شباط / - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن دولة قطر تشارك في أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، برئاسة سلطنة عُمان ،التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويترأس وفد دولة قطر سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدي جامعة الدول العربية .



وتتضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.



ويبحث الوزراء الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل، حيث يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن.



وتشكل متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية.



كما يناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء، الى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية كإحدى المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.



