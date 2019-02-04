عدد السكان تركيا يتجاوز عتبة 82 مليون نسمة

أنسامد - 4 فبراير/ شباط - تجاوز عدد سكان تركيا في عام 2018 عتبة 82 مليون نسمة ، مع نمو سنوي حوالي 1.2 مليون شخص ، بزيادة قدرها 1.4 ٪ ، وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية.



وينقسم عدد السكان بالتساوي تقريبا حسب نوع الجنس ، حيث يبلغ عددهم 41.1 مليون رجل و 40.9 مليون امرأة ، ويبلغ متوسط العمر 32 عاما.



في السنوات الأخيرة دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوة إلى تعزيز النمو السكاني ، مؤكدا أن "كل امرأة يجب أن تلد ثلاثة أطفال على الأقل".



وتأتي مدينة اسطنبول كأكثر المدن اكتظاظًا بالسكان ، حيث يسكنها أكثر من 15 مليون نسمة.



