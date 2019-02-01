الجيش الجزائري: ضبط ارهابي واخر يسلم نفسه

أنسامد في الاول من فبراير - تمكنت قوة مشتركة للجيش الجزائرى من ضبط ارهابى أمس الخميس في ولاية سكيكدة، في حين سلم اخر نفسه للسلطات العسكرية.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني - أذاعته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لسلسة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف الإرهابي "ليتيم عادل" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".



وسلم إرهابي آخر نفسه ويدعى ملوكى مبارك للسلطات العسكرية ، وعثر بحوزته على مسدس ورشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.



المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية