المغرب يعلن دعمه لجوايدو رئيسا لفنزويلا

أنسامد - 30 يناير /كانون الثاني - أعربت السُلطات المغربية عن دعمها لرئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة (البرلمان) خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، مرحبة بالتدابير التي اتخذها "من أجل الاستجابة للتطلّعات الشرعيّة للشعب الفنزويلي". ووفقا لبيان الخارجية المغربية ونقلته وكالة الانباء المغربية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة مباحثات هاتفية مع السيد خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، بطلب من هذا الأخير.



وأضاف البيان أن السيد بوريطة أعرب، خلال المباحثات، عن كامل الاهتمام الذي تتابع به المملكة المغربية التطورات الجارية في فنزويلا.



كما أعرب الوزير للسيد خوان جوايدو عن دعم المملكة المغربية لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير.



وأكد السيد خوان جوايدو، خلال المباحثات، إرادته لاستئناف، وعلى أسس سليمة وواضحة، علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، ورفع المعيقات التي حالت دون تطورها، بحسب البيان.



الصورة: خوان جوايدو