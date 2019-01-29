الجزائر تتكفل بالمهاجرين الأفارقة المصابين بالسيدا مجانا

أنسامد - 29 يناير / كانون الثاني/ - تم إبراز في الندوة الدولية الرابعة لعلم العدوى بوهران أن التكفل بالرعايا الأفارقة المهاجرين في الجزائر والمصابين بداء السيدا يتم مجانيا ووفقا لمقاييس المتبعة عالميا، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية .



"يتم التكفل بالمهاجرين الافارقة الذين يعانون من مرض فقدان المناعة المكتسبة مجانا ووفق الطريقة المتبعة عالميا"، حسبما أكده ل/وأج رئيس مصلحة الأمراض المعدية بتمنراست على هامش هذه الندوة التي ركزت على الأمراض المعدية في القرن ال21 .



وفي ذات السياق، أضاف الدكتور إلياس أخاموك قائلا "أن ثلث المرضى الذين يتم التكفل بهم على مستوى مركزي الكشف المرجعيين بتمنراست وعين صالح هم أفارقة و يمثلون 13 جنسية افريقية وسواء كانوا في وضعية قانونية أو غير قانونية ".



وتم تسجيل 195 رعية إفريقية مصابة بهذا الداء من ضمن 736 حالة تم استقبالها من 2003 إلى 2018 بتمنراست، حسبما أوضحه ذات المسؤول، مبرزا "إننا نعمل على تكثيف عملية تحسيس الرعايا الأفارقة حول داء الايدز مع الحركة الجمعوية. كما نأمل في وضع دليل لغوي طبي لتسهيل التواصل بين الطبيب والمريض أو حتى تطبيقة عبر الهاتف" .



