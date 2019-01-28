وزير الداخلية الإيطالي يهدد بمقاضاة سفينة انقاذ مهاجرين

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يقوم حاليا بجمع الأدلة القانونية لمقاضاة طاقم سفينة الإنقاذ الهولندية (سي واتش 3) التي طالبت بدخول 47 مهاجرا لايطاليا بعد انقاذهم في البحر المتوسط.



وكتب سالفيني في صفحته على موقع "تويتر": "لدينا أدلة تثبت أن قبطان وطاقم سفينة (سي واتش3) عرضوا حياة من هم عليها للخطر بعدم اتباعهم لإرشادات نزولهم في أقرب ميناء لهم وليس في إيطاليا".



كما اتهم سالفيني قبطان وطاقم السفينة بالرغبة في تسييس القضية، مضيفا أن الأدلة سترفع إلى السلطات القضائية.



وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قال نهاية الاسبوع الماضي إن الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر.



