البعثة الأممية تحذر من نزاع وشيك في الجنوب الليبي

أنسامد - 21 يناير /كانون الثاني - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير الواردة من الجنوب بشأن تحشيد قوات مسلحة، في ظل بيانات وبيانات مضادة، مما ينذر بوقوع نزاع وشيك.



ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، في بيان للبعثة جميع الأطراف في الجنوب الليبي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وقال سلامة: "لقد قمت في الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها وشعرت أن لدى أهالي الجنوب من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشاكل التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم".



وتابع "وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه الجنوب، أي معالجة القضايا الملحة وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية"، منوها أنه لمس لديهم القناعة بأن الحرب والنزاعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا عوضًا عن إيجاد الحلول الناجعة لها.



