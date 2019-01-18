كونتي:تعزيزالعلاقات مع النيجر وتشاد مهم لوقف تدفقات الهجرة

انسامد - 18 يناير - كانون ثاني - وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زيارته التي قام بها في اليومين الماضيين للنيجر وتشاد بأنها مهمة للغاية لتعزيز التعاون مع نيامي وإنجامينا.



وشدد كونتي على أن تعزيز التعاون مع البلدين يعتبر أمرا حاسما لوقف تدفقات الهجرة، كما أن له أهمية أساسية فيما يتعلق بالاستقرار والأمن، ليس في منطقة الساحل فقط وإنما في منطقة البحر المتوسط بأكملها.



وكان كونتي قد أعرب عن استعداد إيطاليا للمساعدة في تدريب وتأهيل القوات التشادية، وقال أمس - في مؤتمر صحفي مشترك في إنجامينا مع الرئيس التشادي إدريس ديبي - "إننا على استعداد لتقديم مهاراتنا واستكشاف إمكانية زيادة المساهمة الإيطالية في بناء قدرات القوات المحلية التشادية".



