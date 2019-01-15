بريطانيا:تصويت تاريخي علي الخروج من الاتحاد الاوروبي
صحف عربية:جولة بومبيو محاولة يائسة لتضييق الخناق على إيران
تركيا.. إنقاذ 40 مهاجرا وانتشال جثة طفلة في بحر إيجة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
سوريا: ترامب يمنح أربعة أشهر لسحب القوات
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية
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أسبانيا:إحتفال بالعيد ال 40 للدستور داخل البرلمان في مدريد