وصول رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الي القاهرة

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - وصل إلى القاهرة عبد الله الثنى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من لابرق فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الليبية ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " الثنى " : سيلتقى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والحكومة الليبية المؤقتة خاصة فى مجال حماية حدود البلدين ومنع تسلل الإرهابيين ومواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب إستعراض آخر التطورات الليبية على ضوء الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية ..



