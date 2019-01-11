عفو ملكي لفائدة 783 شخصا بمناسبة ذكرى 11 يناير

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني / - أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى 11 يناير لهذه السنة، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 783 شخصا،وفقا لوكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص : "بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 783 شخصا "