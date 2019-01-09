المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تمنح رهف القنون وضع لاجئ

انسامد - 9 يناير - كانون ثاني - اعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السعودية رهف القنون، الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها من المملكة العربية السعودية"لاجئة"، طالبة من أستراليا منحها اللجوء، وفقا لمصادر في الحكومة الأسترالية.



ورفضت رهف (18 عاما) ركوب طائرة، متوجهة من تايلاند إلى الكويت، أمس الأول، وحبست نفسها داخل غرفتها في فندق، بمنطقة الترانزيت في مطار بانكوك.



وأعربت رهف عن خشيتها، من تعرضها للقتل، على أيدي عائلتها، لأنها تركت دينها الإسلام.



ويعاقب من يخرج عن الإسلام في السعودية، وهو ما يعرف بـ"الِردة" بالقتل.



وأعلنت وزارة الداخلية الاسترالية أنها ستدرس ملفها "مثلما تفعل عادة بالنسبة للملفات التي تتلقاها من المفوضية العليا للاجئين".



ووصل محمد القنون، والد رهف، وشقيقها إلى بانكوك، إلا أن رهف رفضت مقابلتهما.



وكان مسؤولو الهجرة في تايلاند قد قالوا في بادئ الأمر إنه يتعين ترحيل الفتاة السعودية.



